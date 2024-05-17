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16:28, 17 мая 2024Бывший СССР

В России рассказали об условиях признания легитимности Зеленского

Депутат Чепа заявил о необходимости подтверждения легитимности Зеленского

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Россия может признать легитимность президента Украины Владимира Зеленского и согласиться на подписание с ним договоренностей в том случае, если за него поручится кто-то еще, допустил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«После того как договоренности будут подписаны, кто-то может попытаться свалить на Зеленского все допущенные ошибки и оказаться от исполнения соглашений. Могут просто сказать, что все это — соглашения Зеленского, которые ничего не стоят», — объяснил Чепа.

Депутат напомнил, что США не участвовали в Минских соглашениях, хотя принимали в них активное участие. После этого предложения о гарантиях безопасности, за которыми обратилась Россия, были переадресованы странам НАТО. Поэтому теперь Россия согласится подписывать договоры только при полной уверенности в их соблюдении.

«Не знаю, кто может поручиться за Зеленского. Наверное, гарантировать его легитимность должны в первую очередь американцы, потому что именно они стоят за всем», — сказал политик.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для страны вопрос легитимности Зеленского имеет значение, так как судьбоносные документы надо подписывать с законными властями.

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      Наталия Белова
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