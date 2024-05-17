Мэр Тбилиси назвал немыслимым тон Запада при разговоре с Грузией

Мэр Тбилиси Каладзе: при стратегическом партнерстве угрозы и шантаж немыслимы

Мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал тон разговора Запада с Грузией недопустимым, добавив, что угрозы и шантаж немыслимы при стратегическом партнерстве стран, передает РИА Новости.

«При стратегическом партнерстве угрозы и шантаж просто немыслимы. Санкции — это европейские ценности?» — возмутился чиновник, добавив, что правительство Грузии не боится санкций со стороны Запада.

Ранее помощник государственного секретаря США Джеймс О`Брайен заявил, что США готовы ввести санкции против Грузии, если будет доказан факт подрыва демократии в процессе принятия закона об иноагентах.

О санкциях говорил и глава Министерства иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, добавив, что из-за законопроекта об иностранных агентах Грузия может лишиться безвизового режима со странами Европейского союза (ЕС).

Помимо этого, Каха Каладзе сообщил, что внешние силы пытаются совершить переворот в Грузии. По его словам, другие страны хотят, чтобы в Грузии произошла революция. Он отметил, что очень много иностранцев прибыли в Грузию «прямиком на акцию».

