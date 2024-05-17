МИД Украины возобновит оказание консульских услуг мужчинам

МИД Украины возобновит приостановленное оказание консульских услуг мужчинам

Министерство иностранных дел Украины возобновит ранее приостановленное оказание консульских услуг мужчинам с 18 мая. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Как сообщили в МИД, начиная с 18 мая находящиеся за границей мужчины в возрасте 18-60 лет смогут вновь подать заявку на оказание консульских услуг. При подаче заявления они обязаны иметь с собой документы воинского учета в бумажном или электронном виде.

«Следует обратить внимание, что бумажный документ можно будет подавать только до начала работы электронного кабинета призывника», — подчеркнули в министерстве. В ведомстве сообщили, что провели совместную работу с Министерством обороны Украины по обновлению данных воинского учета.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба повторил свои слова о справедливости лишения украинцев консульских услуг.