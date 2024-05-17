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23:44, 17 мая 2024Россия

Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами

Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами в кабмине России
Михаил Мишустин

Михаил Мишустин. Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Глава правительства России Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Так, вице-премьеры в новом правительстве сохранили кураторство социально-экономического развития разных федеральных округов. При этом кадровые изменения почти не повлияли на распределение кураторства, кроме Сибирского федерального округа, который достался новому зампреду кабмина Дмитрию Патрушеву от его предшественницы на этом посту Виктории Абрамченко.

Правительство России ушло в отставку сразу после инаугурации президента Владимира Путина во вторник, 7 мая. Затем по предложению главы государства Госдума вновь утвердила премьер-министром России Михаила Мишустина, и тот внес на рассмотрение новый состав правительства. Госдума и Совфед одобрили все кандидатуры, и уже 14 мая Путин утвердил окончательный состав кабмина.

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      Марина Совина
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