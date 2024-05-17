На Западе заявили о панике Буданова из-за наступления России по всему фронту

FQ: Буданов сильно обеспокоен из-за наступления армии России по всему фронту

Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сильно обеспокоен из-за наступления армии России по всему фронту. О панике украинского политика заявили журналисты западной газеты IL Fatto Quotidiano (FQ), базирующейся в Италии.

«Слова главы украинской разведки Кирилла Буданова в New York Times не только передают беспокойство, но и нечто худшее для судьбы украинского конфликта — смирение», — отметили обозреватели газеты.

Журналисты издания подчеркнули, что президент Украины Владимир Зеленский остался одним из немногих, кто еще говорит о военной помощи Киеву как о действенном средстве для отражения ударов Вооруженных сил (ВС) России. Однако, по мнению колумнистов, украинский лидер высказывается сейчас об этом гораздо менее решительно, чем год назад.

Ранее Буданов заявил New York Times о том, что в Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической. По его словам, наступление российских военных на харьковском направлении нацелено на истощение и без того слабых военных резервов республики.