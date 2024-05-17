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19:35, 17 мая 2024Силовые структуры

Начальника российского студенческого городка задержали за сбыт наркотиков

Начальника студгородка Новочеркасска и студента задержали за сбыт мефедрона

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Ростовской области задержали двух россиян, связанных со сбытом наркотиков. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщает региональное управление ФСБ.

По данным силовиков, речь о начальнике студенческого городка одного из ВУЗов города Новочеркасска и студента этого же учебного заведения. Мужчин задержали с поличным при попытке сбыта мефедрона. Возбуждено уголовное дело о незаконном производстве, сбыте и пересылке наркотических средств. Обоих на время следствия отправили в СИЗО.

Ранее 17 мая сообщалось, что в Мурманской области двое 17-летних подростков из города Апатиты пытались сбыть наркотики и попали под следствие.

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      Владимир Седов
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