Названы возможные причины взрыва около военной академии в Петербурге

Рядом с военной академией в Петербурге мог взорваться беспилотник или боеприпас

Рядом с военной академией связи имени Буденного на Тихорецком проспекте в Санкт-Петербурге, по одним данным, мог взорваться беспилотный летательный аппарат (БПЛА), по другим — боеприпас. Вероятные причины называет издание Baza в Telegram-канале.

По его данным, пострадавшими числятся семь человек. Один из них находится в реанимации.

Ранее 17 мая сообщалось о пяти пострадавших при атаке беспилотников на Санкт-Петербург. Двоих госпитализировали, они находятся в тяжелом состоянии. На место прибыли сотрудники экстренных служб.