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21:09, 17 мая 2024Россия

Названы возможные причины взрыва около военной академии в Петербурге

Рядом с военной академией в Петербурге мог взорваться беспилотник или боеприпас

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Рядом с военной академией связи имени Буденного на Тихорецком проспекте в Санкт-Петербурге, по одним данным, мог взорваться беспилотный летательный аппарат (БПЛА), по другим — боеприпас. Вероятные причины называет издание Baza в Telegram-канале.

По его данным, пострадавшими числятся семь человек. Один из них находится в реанимации.

Ранее 17 мая сообщалось о пяти пострадавших при атаке беспилотников на Санкт-Петербург. Двоих госпитализировали, они находятся в тяжелом состоянии. На место прибыли сотрудники экстренных служб.

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      Марина Совина
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