Путин описал безработицу в России словами «почти нет»

Путин сообщил китайским студентам о почти полном отсутствии безработицы в России

В России безработица находится на минимальном уровне, в районе 2,8-2,9 процента, поэтому можно считать, что ее почти нет. Такими словами ситуацию на рынке труда в России на встрече со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета описал президент страны Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Глава государства объяснил результат, в первую очередь, экономической политикой, которую проводит руководство страны и правительство. Ранее на этой неделе о низкой безработице Путин говорил во время выступления на встрече с командующими войсками военных округов.

Для Китая нехватка рабочих мест остается болезненной темой, особенно остро проблема стоит для молодежи. Год назад уровень безработицы среди молодых людей превысил 20 процентов.

Уже в августе, после очередного роста, Пекин отказался от публикации соответствующих данных, а также начал давить на экспертное сообщество с требованием прекратить обсуждать ситуацию.

В России ситуация с безработицей носит противоположный характер. Центробанк уже более года называет ее снижение угрозой для экономики, отмечая, что дефицит кадров ведет к перегреву рынка труда и росту инфляции. В этом месяце глава Минэкономразвития Максим Решетников впервые признал, что в экономике заметны признаки перегрева.