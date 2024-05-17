Образ звезды «Постучись в мою дверь» на красной дорожке раскритиковали в сети

Турецкая актриса Ханде Эрчел посетила Каннский фестиваль в платье французского модного дома Balmain и была раскритикована в сети. Соответствующие фото и комментарии появились в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) бренда.

30-летняя звезда популярного сериала «Постучись в мою дверь» вышла на красную дорожку в ярко-красном платье длины макси без бретелей. Нижняя часть наряда имитировала большой многослойный бант и имела разрез в области ног. Свой образ знаменитость дополнила украшениями с массивными синими камнями.

Поклонники оценили внешний вид Эрчел в комментариях под постом. «Женщина красивая, но платье и украшения не подошли. Испортили образ», «Balmain начал одевать таких персонажей?», «Видно импланты», — высказались они.

В марте звезда сериала «Постучись в мою дверь» прогулялась по улице в бюстгальтере. На размещенном кадре Ханде Эрчел предстала на фоне французских домов в коротких черных шортах и белом атласном белье. Помимо этого, знаменитость примерила удлиненную кружевную блузу, которая была расстегнута, и черный пиджак.