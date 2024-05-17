Опубликована новая карта боев в Харьковской области

Минобороны России показало карту боевых действий в Харьковской области

Минобороны России показало карту боевых действий в Харьковской области, на которой видно продвижение войск. Соответствующее видео, на котором была показана карта, опубликовано в Telegram-канале оборонного ведомства.

По состоянию на 17 мая группировка войск «Север» продолжает продвижение вглубь обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). За неделю удалось взять под контроль 12 населенных пунктов в регионе.

Помимо того, Вооруженные силы (ВС) России отразили 21 контратаку штурмовых групп противника и нанесли поражение живой силе и технике пяти бригад ВСУ, четырех бригад теробороны и 15-го пограничного отряда.

Кадр: Минобороны России

В зоне контроля северной группировки войск противник потерял до 1175 бойцов, 10 танков, 13 боевых машин реактивных систем залпового огня, среди которых были 6 чешских «Вампиров» а также 26 орудий полевой артиллерии.

17 мая президент России Владимир Путин заявил, что российские войска не планируют брать под контроль Харьков. По словам главы государства, действия ВС России на харьковском направлении являются ответом на обстрелы российских регионов со стороны Украины.