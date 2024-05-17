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15:04, 17 мая 2024Бывший СССР

Почти пять тысяч украинских заключенных согласились пойти на фронт

Минюст Украины: почти пять тысяч заключенных согласились пойти на фронт

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Почти пять тысяч украинских заключенных согласились пойти на фронт с условием погашения тюремного срока. Об этом сообщила заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая, передает издание «Общественное».

«Стоит понимать: администрации учреждений отбывания наказаний не опрашивали заключенных по статьям Уголовного кодекса, часть из которых сейчас не подпадает под мобилизацию», — сказала чиновница.

Она отметила, что во внимание также не принималось состояние их здоровья. Основным критерием отбора была мотивация.

В начале конфликта Министерство юстиции Украины, добавила Высоцкая, получило более тысячи заявлений от осужденных, которые «рвались воевать». Однако в то время ни военные, ни парламент не были готовы давать одобрение на их мобилизацию. Ситуация изменилась после общественной дискуссии вокруг мобилизационного закона.

Ранее на Украине заявили, что ресурс заключенных для мобилизации составляет более 15 тысяч человек.

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      Илья Таксюр
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