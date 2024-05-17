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20:23, 17 мая 2024Интернет и СМИ

Популярный российский тиктокер дал совет начинающим блогерам

Кадр: «Слово» / YouTube

Популярный российский тиктокер Ян Шаймухаметов, более известный как Янчик, дал совет начинающим блогерам. В интервью для канала «Слово», доступном на YouTube, он рекомендовал начинать блогерскую карьеру в соцсети TikTok.

«В первую очередь я бы посоветовал начать с TikTok все-таки, потому что, на мой взгляд, в TikTok легче набрать просмотры, легче набрать аудиторию», — отметил Янчик.

Блогер выразил мнение, что автор, который создает качественный и интересный контент, добьется успеха. «Алгоритмы сейчас работают таким образом, что если ты делаешь что-то крутое, они будут тебя толкать вверх — это элементарно, но при этом очень хорошо работает, поэтому просто нужно делать интересно, что-то новое и уникальное», — заключил он.

Ранее популярный российский YouTube-блогер Дмитрий Масленников также поделился советами с теми, кто хочет прославиться в сети. Он заявил, что начинающим авторам контента нужно много трудиться, чтобы достичь успеха. По его мнению, успех зависит в первую очередь от упорства.

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      Олег Давыдов
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