Приехавшую на вызов фельдшера избили до сотрясения мозга в Петербурге

78.ru: в Петербурге избили фельдшера скорой, приехавшую на вызов в квартиру

Фельдшера скорой помощи, приехавшую на вызов в квартиру в Невском районе Санкт-Петербурга, избили до сотрясения мозга. Об этом сообщили 78.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники полиции быстро прибыли на место, однако 25-летней дебоширке удалось сбежать из квартиры. 27-летнюю пострадавшую доставили в больницу. До этого бригада медиков прибыла в квартиру на вызов, однако пациентка начала оскорблять врачей и набросилась на фельдшера.

У пострадавшей диагностировали сотрясение мозга. Фельдшер заподозрила, что ее обидчица психически нездорова.

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