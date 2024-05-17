Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:43, 17 мая 2024Бывший СССР

Путин рассказал о писке Киева из-за невозможности поражения России

Путин: Киев запищал о мирной конференции из-за невозможности поражения РФ

Фото: Иван Коваленко / Коммерсантъ

В Киеве запищали о необходимости срочного проведения международной мирной конференции по Украине в Швейцарии из-за невозможности поражения России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Теперь они (украинские власти — прим. «Ленты.ру») видят, что [у них] не получается. До последнего [воевать], может быть, получится, но не получается нанести стратегического поражения России, это видят», — отметил российский лидер.

Ранее Путин подчеркивал, что базой для переговоров с Киевом должны быть стамбульские договоренности. Он напомнил, что под выдержкой из данного документа была поставлена подпись главы украинской делегации.

Попытки навязать Москве условия при решении украинского конфликта президент России прокомментировал фразой «с дуба рухнули что ли». Путин объяснил, что данное обсуждение будет исходить из реалий, складывающихся на земле.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      Путин высказался о взятии под контроль Харькова

      Падение поставок грузов через российские порты ускорилось

      Женщина не смогла пристегнуться в самолете и похудела на 70 килограммов

      Россиянин поджег квартиру с шестью людьми и попал в психбольницу

      Путин рассказал о работе Шойгу на новой должности

      Путин высказался об олимпийском перемирии

      Путин оценил западные санкции

      Путин указал на главную ошибку политических элит США

      Путин оценил попытки навязать Москве условия фразой «с дуба рухнули что ли»

      Названы сроки отправки первой ракеты «Союз-5» на Байконур

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше