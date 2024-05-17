Путин рассказал о писке Киева из-за невозможности поражения России

Путин: Киев запищал о мирной конференции из-за невозможности поражения РФ

В Киеве запищали о необходимости срочного проведения международной мирной конференции по Украине в Швейцарии из-за невозможности поражения России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Теперь они (украинские власти — прим. «Ленты.ру») видят, что [у них] не получается. До последнего [воевать], может быть, получится, но не получается нанести стратегического поражения России, это видят», — отметил российский лидер.

Ранее Путин подчеркивал, что базой для переговоров с Киевом должны быть стамбульские договоренности. Он напомнил, что под выдержкой из данного документа была поставлена подпись главы украинской делегации.

Попытки навязать Москве условия при решении украинского конфликта президент России прокомментировал фразой «с дуба рухнули что ли». Путин объяснил, что данное обсуждение будет исходить из реалий, складывающихся на земле.