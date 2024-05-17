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19:51, 17 мая 2024Путешествия

Работницы баров на курорте Европы пожаловались на домогательства пьяных туристов

Daily Mail: работницы баров на Майорке пожаловались на домогательства туристов

Фото: @clodaghfitzy

Британские девушки, которые работают в клубах и барах города Магалуф на Майорке, рассказали о домогательствах пьяных туристов. Своими историями они поделились с изданием Daily Mail.

По словам британок, они ежедневно сталкиваются с «гнусным женоненавистничеством» и им «нужна толстая кожа», чтобы работать на этом курорте Европы. 22-летняя Керис Роджерс поделилась, что сбежала в Магалуф из Пальмы, где она работала на яхте у начальника-извращенца. Другая работница стриптиз-бара пожаловалась, что гость обозвал ее жирным ничтожеством и дал пощечину после того, как она предложила ему бесплатный танец.

«Я каждый день сталкиваюсь с дерьмом. На днях какой-то парень подошел и схватил меня за грудь, поэтому я ударила его головой, а потом упала и разбила коленку. Так происходит все время», — возмутилась еще одна девушка, 21-летняя Тори. «Людям просто плевать, они приезжают в Магалуф на несколько дней и творят все что угодно вдали от своих жен и детей», — добавила Керис Роджерс.

Ранее толпа туристок прогулялась по городу Пальма в бикини и возмутила местных жителей. Испанцы назвали поведение девушек отвратительным и призвали власти курорта «остановить это унижение».

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      Мария Борисова
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