Ребенка с редчайшей группой крови спасли российские врачи

Младенца с редчайшей группой крови нулевого резуса спасли в Иркутске

Российские врачи спасли ребенка с редчайшей группой крови нулевого резуса. Об этом сообщают на официальном сайте министерства здравоохранения региона.

Отмечается, что сразу после рождения состояние младенца оценили как тяжелое, вследствие чего единственным способом лечения врачи сочли переливание крови. «Из-за резус-конфликта крови малыша с материнской кровью ему поставили "диагноз отечная форма гемолитической болезни новорожденных"», — говорится в сообщении.

Однако найти редкую группу крови удалось только в Зеленограде. Глава минздрава Приангарья Андрей Модестов обратился за помощью в департамент здравоохранения Москвы, чтобы материал доставили в Иркутск.

Уточняется, что переливание прошло успешно и ребенка отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. На данный момент мальчик с матерью находится под наблюдением докторов.

В апреле россиянка родила четверню и удивила врачей. Главный врач Ярославского перинатального центра Сергей Кирдянов заявил, что это удивительный и редкий случай, так как родители не прибегали к процедуре ЭКО. Он отметил, что, по статистике, четверня приходится на одни роды из 700 тысяч.