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15:05, 17 мая 2024Экономика

Россиянам назвали ответственных за устранение тараканов в домах

Юрист Георгиева: устранять тараканов на общих территориях в домах должна УК

Фото: IrinaK / Shutterstock / Fotodom

Устранение тараканов, крыс и других вредителей в жилых домах может лежать как на собственниках, так и на управлении здания. Ответственных за такую проблему россиянам назвала юрист Алла Георгиева, передает газета «Аргументы и факты».

Если вредители есть только в квартире, заниматься их устранением должен собственник. Однако если тараканы и крысы завелись в общественных местах, например, на лестничных клетках и в подвалах, устранение должна провести управляющая компания.

По словам Георгиевой, УК должна организовать профессиональную дезинсекцию в соответствии с Жилищным кодексом РФ. При этом компания должна предупредить жильцов о времени травли и мерах предосторожности.

Ранее юрист Иван Соловьев рассказал, как выселить разводящего вредителей соседа. Для этого следует обратиться к специалистам, которые проверят квартиру на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам.

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      Александра Качан
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