Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
20:57, 17 мая 2024Моя страна

Россиянин готовился к рыбалке неделю и поймал огромную рыбу

Воронежский рыбак поймал 19-килограммовую рыбу

Фото: Evan Wise / Unsplash

Рыбак из Воронежа поймал в Липецкой области 19-килограммовую рыбу. Об этом сообщает «Обозреватель.Врн».

По информации издания, мужчина готовился к рыбалке неделю. Когда карп попалась на крючок, пришлось потрудиться, чтобы вытащить его на берег, — он вываживал ее около получаса.

Рыбе, предположительно, от 18 до 23 лет. Мужчина решил выпустить ее обратно в водоем.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области рыбак поймал на удочку шипа, или краснокнижного осетра. Россиянин сделал несколько фотографий с редким видом семейства осетровых — эту рыбу он назвал «красавцем». Рыбак отметил, что шипа выловили исключительно для снимка, после чего его снова отправили в воды Волги.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      При атаке беспилотников на Петербург пострадали пять человек

      Взрыв в академии в Петербурге произошел из-за боеприпаса времен ВОВ

      Получивший тяжелую травму вратарь ЦСКА перенес операцию

      Минобороны заявило о семи пострадавших военных в результате взрыва в Петербурге

      Взрыв в Петербурге прогремел на территории военной академии

      Один человек погиб и один ранен при атаке БПЛА на российский регион

      Стала известна предварительная причина взрыва в Военной академии в Петербурге

      Названы возможные причины взрыва около военной академии в Петербурге

      Пропавшего 26 лет назад мужчину нашли живым в подвале у соседа. Как он попал в неволю и почему его не могли найти

      Стало известно имя новой пивной королевы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше