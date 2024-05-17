Россиянин готовился к рыбалке неделю и поймал огромную рыбу

Воронежский рыбак поймал 19-килограммовую рыбу

Рыбак из Воронежа поймал в Липецкой области 19-килограммовую рыбу. Об этом сообщает «Обозреватель.Врн».

По информации издания, мужчина готовился к рыбалке неделю. Когда карп попалась на крючок, пришлось потрудиться, чтобы вытащить его на берег, — он вываживал ее около получаса.

Рыбе, предположительно, от 18 до 23 лет. Мужчина решил выпустить ее обратно в водоем.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области рыбак поймал на удочку шипа, или краснокнижного осетра. Россиянин сделал несколько фотографий с редким видом семейства осетровых — эту рыбу он назвал «красавцем». Рыбак отметил, что шипа выловили исключительно для снимка, после чего его снова отправили в воды Волги.

