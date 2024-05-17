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11:54, 17 мая 2024Ценности

Россиянка увеличила ягодицы и попала в больницу с раздутым телом

Жительница Подмосковья увеличила ягодицы и попала в больницу с заражением

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Жительница Подмосковья увеличила ягодицы и попала в больницу с заражением. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным издания, 31-летняя россиянка из Видного сделала операцию по коррекции внешности в частной клинике. Женщине пересадили жировую ткань из живота в ягодицы. Однако после вмешательства бедро пациентки раздулось. В клинике ей сказали, что это нормально.

Позже отек на теле женщины вырос до размеров 20 на 15 сантиметров. Она обратилась в местную больницу, где врачи диагностировали постинъекционный абсцесс.

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Пострадавшей провели операцию, в ходе которой убрали почти два литра воспаленной субстанции. По словам врачей, в случае промедления осложнение могло привести к заражению крови, мышц и сухожилий. Сейчас пациентка вне опасности, говорится в сообщении.

В октябре другая россиянка попала в больницу с ожогом после наращивания ресниц.

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      Екатерина Ештокина
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