Россиянка увеличила ягодицы и попала в больницу с раздутым телом

Жительница Подмосковья увеличила ягодицы и попала в больницу с заражением

Жительница Подмосковья увеличила ягодицы и попала в больницу с заражением. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным издания, 31-летняя россиянка из Видного сделала операцию по коррекции внешности в частной клинике. Женщине пересадили жировую ткань из живота в ягодицы. Однако после вмешательства бедро пациентки раздулось. В клинике ей сказали, что это нормально.

Позже отек на теле женщины вырос до размеров 20 на 15 сантиметров. Она обратилась в местную больницу, где врачи диагностировали постинъекционный абсцесс.

Пострадавшей провели операцию, в ходе которой убрали почти два литра воспаленной субстанции. По словам врачей, в случае промедления осложнение могло привести к заражению крови, мышц и сухожилий. Сейчас пациентка вне опасности, говорится в сообщении.

В октябре другая россиянка попала в больницу с ожогом после наращивания ресниц.