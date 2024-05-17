Российские ученые создали беспилотник на основе грузовика

В НГТУ имени Р. Е. Алексеева создали беспилотник на основе грузовика МАЗ

Ученые из Нижегородской области создали беспилотник на основе седельного тягача МАЗ. Об этом пишет Kp.ru со ссылкой на пресс-службу правительства российского региона.

Беспилотный грузовик, созданный сотрудниками Нижегородского государственного технологического университета (НГТУ) имени Р. Е. Алексеева при поддержке научно-образовательного центра, способен перевозить грузы весом до 20 тонн.

Отмечается, что машина оснащена радарами для определения своего местоположения и препятствий на пути, семью камерами, дополнительной навигацией и вычислительными модулями.

Управлять ею можно как в обычном ручном режиме, так и в беспилотном дистанционно. Более того, в грузовике установлена специальная система безопасности и аварийные кнопки для экстренной остановки.

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