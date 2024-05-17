Российский бизнес начали отключать от сервисов Microsoft

Softline: Microsoft начала отключать компании из РФ от своих облачных сервисов

Microsoft с 16 мая начала отключать российских корпоративных клиентов от своих облачных продуктов, пишет РБК со ссылкой на вице-президента Softline Андрея Благоразумова.

По его словам, «под веерные остановки попали подписки Power BI, Visio, Project». Речь идет об инструментах для создания интерактивных отчетов, просмотра, создания и редактирования схем, а также управления проектами.

Ранее американская компания разослала представителям бизнеса уведомление о том, что закрыть организациям из РФ доступ к ее облачным сервисам планируется c 20 марта 2024 года.

Как говорилось в письме Microsoft, из-за санкций Евросоюза поставлять «определенное программное обеспечение для управления или проектирования» стало невозможно, поэтому действие подписок будет прекращено «до будущих указаний ЕС, которые изменят это решение». Позднее сообщалось, что в корпорации рассматривают возможность отложить приостановку работы облачных сервисов для российских компаний.