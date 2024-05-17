Генерал Гурулев: к провалу наступления ВСУ привело следование методикам НАТО

К провалу контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) привел целый ряд факторов как с украинской, так и с российской стороны. Об этом заявил депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев в эфире «Соловьев Live». Фрагмент выступления парламентарий опубликовал в Telegram.

Среди причин провала ВСУ генерал указал готовность Вооруженных сил России к ведению оборонительных действий, высокий моральных дух военнослужащих, налаженное взаимодействие между родами войск и применение усовершенствованных видов вооружения.

Помимо этого, на итоги контрнаступления повлияли и действия самой Украины, подчеркнул Гурулев. «Нам помогло следование нашего противника боевым методикам НАТО, которые себя не оправдали», — пояснил он. По мнению генерала, ВСУ смогли бы добиться большего успеха, если бы действовали по воинским уставам, аналогичным российским.

15 мая российские войска установили контроль над населенным пунктом Работино Запорожской области. На Западе полагали, что это село может стать плацдармом для развития украинского наступления. Бои за Работино велись на протяжении нескольких месяцев.

