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01:09, 17 мая 2024Мир

Сербия прокомментировала возможность посредничества между Россией и Украиной

Президент Сербии Вучич заявил об отказе страны от санкций против России
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Marko Djurica / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал возможность посредничества в переговорах России и Украины. Он напомнил в эфире Радио и телевидения Сербии о позиции руководства страны и указал на отказ Белграда от введения санкций в отношении Москвы.

«Чего бы не попросили наши украинские и российские друзья, мы всегда если можем чем-то помочь, то поможем. Но мы малы для этого», — признался Вучич. По его мнению, роль посредника в переговорах между Киевом и Москвой следует занять председателю Китая Си Цзиньпину или президенту США Джо Байдену.

«27 февраля 2022 года мы выступили с официальной позицией Совета национальной безопасности республики Сербия. Мы сообщили, что осуждаем вторжение российских сил на Украину, (...) но Сербия из-за своих традиционных отношений и всего, через что сама прошла, не желает вводить санкции (против России — прим. «Ленты.ру»)», — добавил сербский лидер.

Ранее Вучич заявил, что страны региона Западных Балкан смогут претендовать на вступление в Европейский союз (ЕС) только после Украины. По его словам, государствам региона «придется ждать еще не менее шести лет», чтобы стать членами Евросоюза.

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      Маргарита Пименова
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