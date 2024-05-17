Си Цзиньпин назвал условие для разрешения конфликта на Украине

Си Цзиньпин назвал построение системы безопасности решением конфликта на Украине

Для разрешения конфликта на Украине необходимо создать новую сбалансированную, эффективную и устойчивую систему безопасности. С таким заявлением выступил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает агентство «Синьхуа».

По его словам, следует устранять «как симптомы, так и первопричину». Китайский лидер также призвал принимать во внимание «нынешнюю и долгосрочную перспективу».