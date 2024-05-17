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00:12, 17 мая 2024Мир

Си Цзиньпин назвал условие для разрешения конфликта на Украине

Си Цзиньпин назвал построение системы безопасности решением конфликта на Украине

Фото: Sputnik / Alexander Ryumin / Pool / Reuters

Для разрешения конфликта на Украине необходимо создать новую сбалансированную, эффективную и устойчивую систему безопасности. С таким заявлением выступил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает агентство «Синьхуа».

По его словам, следует устранять «как симптомы, так и первопричину». Китайский лидер также призвал принимать во внимание «нынешнюю и долгосрочную перспективу».

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      Марина Совина
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