Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:46, 17 мая 2024Мир

США назвали замену российскому ядерному топливу

Минэнерго США в июне начнет закупать ядерное топливо у национальных компаний

Фото: Ben Mater / Unsplash

Министерство энергетики Соединенных Штатов Америки назвало замену ядерному топливу из России. Как уточняется в уведомлении ведомства, США будут закупать топливо у национальных производителей. Закупки начнутся в июне этого года, их размер составит до 3,4 миллиарда долларов.

Отмечается, что американские власти предложат поставщикам поучаствовать в торгах по контрактам на топливо для ядерных реакторов. Уведомление Минэнерго США было опубликовано спустя несколько дней после того, как глава государства Джо Байден подписал закон о запрете на импорт российского урана.

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что закон о запрете импорта российского урана в США не вызовет никаких проблем. Он также назвал закон теоретическим, так как текущие формулировки предусматривают множество лазеек.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Более десяти мужчин окружили отделение полиции в Москве. Они требуют выдать им сбежавшую от родни 19-летнюю чеченку

      В России разработают прицелы для отражения атак морских дронов

      Радиоведущий призвал выстрелить в премьера Бельгии вслед за Фицо

      В МИД России назвали Запад политическими гопниками

      Superjet захотели назвать по-русски

      Сербия прокомментировала возможность посредничества между Россией и Украиной

      52-летняя телезвезда прикрыла на фото голую грудь долларами

      Соратник Кадырова заявил о возвращении сбежавшей из Чечни девушки к родным

      Хоккеист-чемпион ответил заявившему о нежелании команд играть с Россией Гашеку

      США назвали замену российскому ядерному топливу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше