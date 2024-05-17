США назвали замену российскому ядерному топливу

Минэнерго США в июне начнет закупать ядерное топливо у национальных компаний

Министерство энергетики Соединенных Штатов Америки назвало замену ядерному топливу из России. Как уточняется в уведомлении ведомства, США будут закупать топливо у национальных производителей. Закупки начнутся в июне этого года, их размер составит до 3,4 миллиарда долларов.

Отмечается, что американские власти предложат поставщикам поучаствовать в торгах по контрактам на топливо для ядерных реакторов. Уведомление Минэнерго США было опубликовано спустя несколько дней после того, как глава государства Джо Байден подписал закон о запрете на импорт российского урана.

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что закон о запрете импорта российского урана в США не вызовет никаких проблем. Он также назвал закон теоретическим, так как текущие формулировки предусматривают множество лазеек.

