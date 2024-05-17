Бывшая стюардесса описала свою работу словами «я переживала Великую депрессию»

Австралийка Кристина Подолян проработала стюардессой три года и рассказала о минусах этой профессии. Своим мнением она поделилась в ролике на личной странице в TikTok.

«Работа не так гламурна, как вы думаете», — такими словами описала она свой опыт. Девушка пожаловалась, что из-за неожиданных изменений графика она никогда не могла строить планы в личной жизни. Также бывшей бортпроводнице было сложно вставать до рассвета на утренние смены.

«Я работала с трех часов ночи и заканчивала в 14:00, — пояснила Подолян. — Каждый раз, когда я слышала звонок будильника, я переживала Великую депрессию».

Австралийке особенно запомнился случай, когда она не услышала будильник и проспала вылет, так что другим стюардессам пришлось ее подменять. Девушка назвала эту ситуацию «самым страшным опытом в жизни».

Другая стюардесса из США рассказала, почему пассажирам никогда не следует засыпать во время взлета самолета. По ее словам, это может быть опасно в случае чрезвычайной ситуации.