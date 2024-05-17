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05:01, 17 мая 2024Наука и техника

Танкист рассказал о защите Т-90М от дронов

Командир экипажа Т-90М: защиту танков от FPV-дронов постоянно совершенствуют

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Танкисты совместно с ремонтниками десантников группировки войск «Днепр» постоянно совершенствуют конструкции для защиты бронетехники от FPV-дронов (first-person view — «вид от первого лица») на херсонском направлении. Об этом командир экипажа танка Т-90М с позывным Мэджик рассказал РИА Новости.

По его словам, каждая машина оснащена системой радиоэлектронной борьбы, которая подавляет каналы управления дронами-камикадзе. Также танки оснащают решетчатыми экранами для защиты башни от беспилотников.

«Исходя из боевого опыта создали данную конструкцию. (…) Со всех сторон башни экипаж защищен от воздействия FPV-дронов, то есть ни сзади, ни спереди, ни по бокам он никак не сможет уже пробить и нанести поражение экипажу, который сидит внутри», — сказал танкист.

Он подчеркнул, что защитные конструкции постоянно совершенствуют, а у каждого танка есть свой «проект» создания экранов. Защиту улучшают, анализируя попадания дронов противника.

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В апреле в Минобороны России сообщили, что российские танки Т-80БВМ начали получать комплекс средств снижения заметности «Накидка» и защитный козырек уже на конвейере.

В том же месяце в зоне проведения специальной военной операции заметили российский танк с необычным антидроновым козырьком, который защищает крышу корпуса и башни, а также борта машины.

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      Даниил Иринин
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