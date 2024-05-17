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14:16, 17 мая 2024Бывший СССР

В России ответили на требование Зеленского гарантий ядерной безопасности

Депутат Чепа указал на непоследовательность Зеленского из-за требования гарантий

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский, требуя от Запада гарантий ядерной безопасности, демонстрирует непоследовательность, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он напомнил, что политик говорил о возможности создания грязной бомбы.

«Я не пойму, какой может быть гарантия ядерной безопасности для страны, президент которой сам говорил о возможности создания грязной ядерной бомбы», — сказал Чепа.

Депутат призвал Зеленского к последовательности и удивился подобным заявлениям президента Украины.

«У любого политика, каких бы взглядов он ни придерживался, должна быть последовательность, он должен выдерживать свою позицию. Подчас очень трудно комментировать такие его заявления», — заметил собеседник «Ленты.ру»

Ранее Зеленский на международном саммите в Швейцарии заявил, что Украина хочет получить гарантии ядерной безопасности от Запада. Кроме того, Киев надеется на свободное судоходство и проход любых грузов.

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