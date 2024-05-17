Житель Семеновки: «Правый сектор» следил, чтобы ВСУ не покидали позиции

Житель села Семеновка в Донецкой народной республике (ДНР) Сергей рассказал, что боевики «Правого сектора» (организация признана террористической и запрещена в России) угрожали солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстрелом, если они покинут позиции. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина заявил, что члены террористической организации не принимали участия в сражениях, они выполняли роль заградотряда для нацгвардии ВСУ на Авдеевском направлении. «Я слышал, "Правый сектор" нацгвардии сказал: "Будете отступать — мы вас завалим. Вам дороги назад нет, только вперед. Или вас застрелят русские, или вас застрелим мы"», — высказался Сергей.

Ранее аналитики Майкл Кофман и Роб Ли заявили, что ВСУ вынуждены изматывать свои лучшие бригады, постоянно перебрасывая элитные подразделения вдоль фронта. Из-за решения привлечь лучшие подразделения к обороне Харькова ослабевают другие участки фронта, добавили они.