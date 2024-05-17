В Думе отреагировали на скандал с отвергнутой бойцами СВО гумпомощью от Ивлеевой

Депутат Иванов вступился за Ивлееву после скандала с отвергнутой гумпомощью

Депутат Государственной Думы Максим Иванов вступился за блогера Анастасию Ивлееву после скандала с отвергнутой участниками специальной военной операции (СВО) гуманитарной помощью от нее. Свою реакцию парламентарий опубликовал в Telegram-канале.

Он пояснил, что некоторые волонтеры также посчитали поступок Ивлеевой неискренним. По мнению Иванова, подобное отношение недопустимо.

«Десятое дело, кто и почему помогает фронту. На первом месте результат. Помогаешь? Молодец, продолжай. Оператору дрона до лампочки, кто эту технику купил: блогерша или союз жен», — написал депутат.

Иванов признался, что Ивлеева и ее творчество не вызывает у него симпатии, однако когда девушка поддерживает военнослужащих — он готов пожать ей руку. Парламентарий рекомендовал блогеру в будущем делать акцент на дронах и системах радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее сообщалось, что в Белгородской области на помойке в поселке Маслова Пристань Шебекинского городского округа нашли гуманитарную помощь, предназначенную для бойцов специальной военной операции (СВО).