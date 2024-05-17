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00:45, 17 мая 2024Бывший СССР

В Киеве заявили о скорых поставках систем ПВО Patriot для Харькова

Кулеба: Киев скоро получит семь систем ПВО Patriot, из них два — для Харькова

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Киев в ближайшее время получит семь систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, из них две предназначены для Харькова. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Times of Ukraine, передает РИА Новости.

Глава МИД Украины рассказал, что во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Киеве успел обсудить каждую страну, в которой есть Patriot и возможности передачи их на Украину.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон и Киев в срочном порядке обсуждают размещение ПВО Patriot в Харькове.

До этого Дмитрий Кулеба заявил о сложных попытках добиться поставок систем ПВО Patriot от иностранных союзников. «Я чувствую, что бьюсь о стену собственной головой, хотя я дипломат, и это означает, что я должен разбирать стену по кирпичикам», — сказал он.

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      Марина Совина
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