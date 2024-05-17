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08:34, 17 мая 2024Мир

В Кремле заявили о подробном обсуждении Украины Путиным и Си Цзиньпином

Ушаков: Путин и Си Цзиньпин подробно обсудили ситуацию на Украине

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подробно обсудили ситуацию на Украине в формате личного разговора во время визита российского лидера в Китай. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина на видео, опубликованном на его канале в Telegram.

«Очень подробно, это было в формате тет-а-тет, даже не узкий состав, а тет-а-тет, когда председатель [КНР] вместе с нашим президентом беседовали отдельно», — рассказал Ушаков.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что Пекин поддержит мирную конференцию по Украине, проведение которой одобрят и Киев, и Москва. Он также добавил, что Россия и Китай считают верным политическое урегулирование как единственно возможный путь завершение конфликта на Украине.

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      Максим Габриелян
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