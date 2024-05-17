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12:03, 17 мая 2024Мир

В МИД Китая заявили о совместной с Россией борьбе с иностранным вмешательством

МИД Китая: Москва и Пекин поддерживают друг друга в защите суверенитета

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Москва и Пекин поддерживают друг друга в защите суверенитета, а также совместно борются с иностранным вмешательством. Об этом заявил МИД Китая, передает РИА Новости.

«Обе стороны поддерживают друг друга в защите суверенитета, безопасности и интересов развития, а также противодействуют вмешательству внешних сил во внутренние дела», — отмечается в заявлении ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что развитие всеобъемлющего сотрудничества стало одной из тем, обсуждаемых в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в ходе закрытой встречи Путина и Си Цзиньпина также обсуждались украинский конфликт и ситуация в мире.

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      Максим Габриелян
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