В Одессе произошел пятый взрыв за день

Мэр Одессы Труханов: в городе произошел пятый взрыв за день

В Одессе произошел пятый взрыв за день. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов, передает ТАСС.

Ранее в городе произошла серия из четырех взрывов. Она началась после включения сирены в городе в 16:21. Такие же сирены звучат в Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

Также в пятницу произошел взрыве в Харькове. По словам Терехова, в результате нескольких прилетов в местах попаданий начались пожары.