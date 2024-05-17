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18:46, 17 мая 2024Бывший СССР

В Одессе произошел пятый взрыв за день

Мэр Одессы Труханов: в городе произошел пятый взрыв за день

Фото: Volokin Yevgeny / Reuters

В Одессе произошел пятый взрыв за день. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов, передает ТАСС.

Ранее в городе произошла серия из четырех взрывов. Она началась после включения сирены в городе в 16:21. Такие же сирены звучат в Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

Также в пятницу произошел взрыве в Харькове. По словам Терехова, в результате нескольких прилетов в местах попаданий начались пожары.

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      Илья Таксюр
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