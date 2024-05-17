В Севастополе сработала система ПВО
Развожаев: силы ПВО уничтожают в Севастополе дроны и безэкипажные катера ВСУСюжетРабота систем ПВО:
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожают беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в разных районах Севастополя, а также безэкипажные катера Вооруженных сил Украины в акватории. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram.
Глава крымского города призвал местных жителей не выкладывать работу ПВО.
Ранее в городе частично отключился свет после того, на подстанцию «Севастополь» упали обломки сбитых беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).
16 мая морская авиация Военно-морского флота России уничтожила в Черном море 11 безэкипажных катеров ВСУ, направлявшихся к Крыму.