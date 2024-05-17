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03:38, 17 мая 2024Россия

В Севастополе сработала система ПВО

Развожаев: силы ПВО уничтожают в Севастополе дроны и безэкипажные катера ВСУ
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожают беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в разных районах Севастополя, а также безэкипажные катера Вооруженных сил Украины в акватории. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram.

Глава крымского города призвал местных жителей не выкладывать работу ПВО.

Ранее в городе частично отключился свет после того, на подстанцию «Севастополь» упали обломки сбитых беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

16 мая морская авиация Военно-морского флота России уничтожила в Черном море 11 безэкипажных катеров ВСУ, направлявшихся к Крыму.

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      Марина Совина
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