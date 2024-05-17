Экс-разведчик Риттер: истребители F-16 превратятся в проклятие для Украины

Истребители F-16, которые Киев надеется получить летом этого года, превратятся в проклятие для Украины. Об этом в разговоре с РИА Новости рассказал офицер разведки морской пехоты США в отставке и военный аналитик Скотт Риттер.

По мнению собеседника агентства, вокруг истребителей «подняли шумиху», которая не отражает реальность. «Первый истребитель уничтожат ровно в первый же день, как они появятся в зоне специальной военной операции и в этот момент Украина поймет, что "волшебного оружия" не существует», — заявил эксперт.

Ранее Риттер сообщил, что позиция Министерства иностранных дел России по поставкам американских истребителей F-16 на Украину является политической акцией, цель которой — показать НАТО, что действия Североатлантического альянса потенциально дестабилизируют обстановку.