Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:25, 17 мая 2024Мир

В США предрекли превращение надежды Украины в ее проклятие

Экс-разведчик Риттер: истребители F-16 превратятся в проклятие для Украины

Фото: Bo Amstrup / Reuters

Истребители F-16, которые Киев надеется получить летом этого года, превратятся в проклятие для Украины. Об этом в разговоре с РИА Новости рассказал офицер разведки морской пехоты США в отставке и военный аналитик Скотт Риттер.

По мнению собеседника агентства, вокруг истребителей «подняли шумиху», которая не отражает реальность. «Первый истребитель уничтожат ровно в первый же день, как они появятся в зоне специальной военной операции и в этот момент Украина поймет, что "волшебного оружия" не существует», — заявил эксперт.

Ранее Риттер сообщил, что позиция Министерства иностранных дел России по поставкам американских истребителей F-16 на Украину является политической акцией, цель которой — показать НАТО, что действия Североатлантического альянса потенциально дестабилизируют обстановку.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Бойцы ЧВК ЕНОТ оказались на скамье подсудимых. В чем обвиняют воевавших в Донбассе добровольцев?

      «Ростех» признал огромное количество проблем у оборонных заводов

      Популярный российский певец рассказал о подставе Валиевой

      Появились кадры со звуками взрывов в атакованном ВСУ Новороссийске

      Появились подробности атаки ВСУ на Новороссийск

      В российском регионе неизвестные устроили стрельбу в здании доставки еды

      У семьи кадровика Минобороны нашли коттедж в элитном районе Краснодара

      Американец переехал в Россию и удивился одной черте местных жителей

      Женщина расправилась с раскрывшим ее измену восьмилетним сыном

      У Шойгу возникли проблемы с допуском на переговоры Путина и Си Цзиньпина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше