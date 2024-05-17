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06:55, 17 мая 2024Мир

В США заявили о способности России разобраться с F-16 на Украине

Экс-разведчик Риттер: позиция России по F-16 является политической акцией
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Позиция МИД России по поставкам американских истребителей F-16 на Украину является политической акцией, цель которой — показать НАТО, что действия Североатлантического альянса потенциально дестабилизируюn обстановку. Об этом заявил РИА Новости отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер.

При этом он отметил, что в Москве понимают, что данные истребители не оснащены ядерным оружием и «никакой ядерной угрозы от этих самолетов нет». Риттер убежден, что российские войска способны разобраться с F-16, используя самые обычные военно-технические средства. «Их будут сбивать, взрывать, но Россия не допустит, чтобы эти самолеты стали "спусковым крючком" для потенциального более широкого ядерного конфликта», — заявил он.

Ранее МИД РФ предупредил, что появление F-16 у Вооруженных сил Украины (ВСУ) равнозначно поставкам носителей ядерного оружия Киеву.

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      Марина Совина
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