В США заявили о способности России разобраться с F-16 на Украине

Экс-разведчик Риттер: позиция России по F-16 является политической акцией

Позиция МИД России по поставкам американских истребителей F-16 на Украину является политической акцией, цель которой — показать НАТО, что действия Североатлантического альянса потенциально дестабилизируюn обстановку. Об этом заявил РИА Новости отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер.

При этом он отметил, что в Москве понимают, что данные истребители не оснащены ядерным оружием и «никакой ядерной угрозы от этих самолетов нет». Риттер убежден, что российские войска способны разобраться с F-16, используя самые обычные военно-технические средства. «Их будут сбивать, взрывать, но Россия не допустит, чтобы эти самолеты стали "спусковым крючком" для потенциального более широкого ядерного конфликта», — заявил он.

Ранее МИД РФ предупредил, что появление F-16 у Вооруженных сил Украины (ВСУ) равнозначно поставкам носителей ядерного оружия Киеву.