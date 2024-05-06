Россия приравняет появление F-16 у ВСУ к поставкам носителей ядерного оружия

МИД РФ: появление F-16 у ВСУ равнозначно поставкам носителей ядерного оружия

Появление американских истребителей F-16 у Вооруженных сил Украины (ВСУ) равнозначно поставкам носителей ядерного оружия Киеву. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД России.

«Безотносительно того, в какой именно модификации будут поставляться данные самолеты, будем воспринимать их как носителей ядерного оружия и рассматривать этот шаг США и НАТО как целенаправленную провокацию», — подчеркнули в министерстве.

В МИД напомнили, что F-16 могут нести как ядерное, так и неядерное вооружение, поэтому эти самолеты «долгие годы составляли основу авиапарка, который задействуется в так называемых "совместных ядерных миссиях" НАТО».

6 мая Генштаб России начал подготовку к проведению учений по отработке применения тактического ядерного оружия.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что учения связаны с заявлениями западных лидеров по отправке войск на Украину.