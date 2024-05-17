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05:32, 17 мая 2024Мир

В США рассказали о «последней надежде» Украины

Риттер: Украина цепляется за последнюю надежду на победу, атакуя регионы России
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Sputnik / Sergei Bobylev / Pool / Reuters

Украина пытается заставить граждан России отвернуться от президента страны Владимира Путина с помощью атак на регионы. Такое мнение высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер в беседе с РИА Новости.

По его словам, Киев хочет, чтобы россияне организовали подобие Майдана и свергли главу государства. В этом, как утверждает Риттер, заключается последняя надежда Украины на победу в конфликте с Россией.

Однако собеседник агентства усомнился в том, что республике удастся добиться желаемого. Он отметил, что итоги прошедших в марте президентских выборов свидетельствуют о поддержке россиянами действующего российского лидера. Риттер подчеркнул, что действия Украины доказывают, что у Москвы есть все основания не только для победы в конфликте, но и для наказания ответственных за атаки по российским регионам.

Ранее Риттер предупредил Киев о последствиях ударов по атомной электростанции (АЭС). По его словам, это приведет к исчезновению Украины как государства.

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      Марина Совина
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