Риттер: Украина цепляется за последнюю надежду на победу, атакуя регионы России

Украина пытается заставить граждан России отвернуться от президента страны Владимира Путина с помощью атак на регионы. Такое мнение высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер в беседе с РИА Новости.

По его словам, Киев хочет, чтобы россияне организовали подобие Майдана и свергли главу государства. В этом, как утверждает Риттер, заключается последняя надежда Украины на победу в конфликте с Россией.

Однако собеседник агентства усомнился в том, что республике удастся добиться желаемого. Он отметил, что итоги прошедших в марте президентских выборов свидетельствуют о поддержке россиянами действующего российского лидера. Риттер подчеркнул, что действия Украины доказывают, что у Москвы есть все основания не только для победы в конфликте, но и для наказания ответственных за атаки по российским регионам.

Ранее Риттер предупредил Киев о последствиях ударов по атомной электростанции (АЭС). По его словам, это приведет к исчезновению Украины как государства.