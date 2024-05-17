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07:01, 17 мая 2024Экономика

Раскрыта наиболее востребованная квартира для покупки с маткапиталом

Level Group: маткапитал чаще всего используют на покупку «однушки» в ипотеку

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Материнский капитал чаще всего используют на покупку однокомнатной квартиры в ипотеку, выяснили аналитики данных компании Level Group. Специалисты проанализировали сделки с использованием маткапитала и рассказали, кто и какие объекты недвижимости чаще всего покупает с использованием этой меры государственной поддержки. Результаты исследования оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Типы квартир при покупке с привлечением средств материнского капитала

По данным Level Group, материнский капитал чаще всего тратят на покупку однокомнатных квартир — в 29 процентах случаев, реже — трехкомнатных и двухкомнатных — в 22 процентах случаев. Наименьшим спросом при оформлении сделок с материнским капиталом пользуются большие квартиры четырех и пяти комнат. Их покупают не чаще, чем в 5 процентах случаев. При этом квартиры-студии покупают значительно чаще многокомнатных квартир — в 18 процентах случаев.

В большинстве случаев с привлечением материнского капитала приобретают квартиры в комфорт классе: доля таких покупок за последние три года составляет 75 процентов. На бизнес-класс приходится 15 процентов, а на комфорт-плюс — 10 процентов

аналитики данных компании Level Group

Ипотечные сделки с привлечением материнского капитала

По данным аналитиков, подавляющее большинство покупателей используют материнский капитал в сделках именно с ипотекой — в 98 процентах случаев. Лишь 2 процента покупателей пользуются этой мерой поддержки, покупая квартиру без привлечения кредитных средств. Как и в предыдущие года, чаще всего ипотеку с материнским капиталом оформляют на максимально долгий срок — 30 лет и 2 месяца.

«В реалиях московского рынка недвижимости материнский капитал не может оказать существенного влияния ни на размер ежемесячных платежей, ни на общую сумму расходов по сделке. Маткапитал — просто один из финансовых инструментов,» — оценила пресс-служба Level Group.

Портрет покупателей недвижимости с привлечением материнского капитала

Наибольший процент сделок, по данным аналитиков, приходится на возраст 36-37 лет как у мужчин, так и у женщин. 14 процентов покупателей жилья с использованием материнского капитала не состоят в официальном браке.

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Ранее в России предложили тратить маткапитал еще на одну цель — на ремонт жилья родителей. С соответствующим предложением председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров обратился российскому кабмину.

6 мая «Ведомости» со ссылкой на исследование Института социального анализа и прогнозирования (ИнСАП) и Президентской академии (РАНХиГС) сообщили, что средства материнского капитала на покупку жилья в 2023 году потратили менее половины российских семей (45,6 процента).

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      Алена Шевченко
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