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20:30, 17 мая 2024Россия

ВСУ попытались ударить по российскому региону с помощью ракеты «Точка-У»

Минобороны сообщило о попытке ударить ракетой «Точка-У» по Белгородской области
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались ударить по Белгородской области с помощью беспилотника и оперативно-тактической ракеты (ОТР) «Точка-У». Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, это произошло 17 мая около 19:40 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены одна ОТР над территорией Белгородской области и украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области», — рассказали в ведомстве о ряде попыток ударов.

Ранее в этот же день под обстрел со стороны Украины попало село Зерново. По данным из открытых источников, указанный губернатором населенный пункт находится неподалеку от российско-украинской границы. В результате атаки повреждены четыре частных домовладения.

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      Никита Абрамов
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