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19:49, 17 мая 2024Бывший СССР

Захарова высказалась о флаге ЛГБТ над МИД Эстонии фразой «и без флага понятно»

Захарова про флаг ЛГБТ над МИД Эстонии: и без флага было понятно

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала установку флага ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной. Сообщение Захарова опубликовала в своем Telegram-канале.

Захарова прокомментировала видео, на котором Цахкна устанавливает флаг ЛГБТ над зданием МИД Эстонии. «В принципе, и без флага было понятно. Хотя, согласна, с флагом еще смешнее», — написала пресс-секретарь МИД.

Ранее Захарова ответила на решение парламента Эстонии по российским активам. Она подчеркнула, что Москва будет квалифицировать любые противоправные действия по захвату собственности государства как неприкрытый разбой.

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