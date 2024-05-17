Жена звезды «Мстителей» появилась в Каннах с украшениями за 11 миллионов рублей

Актриса Патаки появилась в Каннах с украшениями Bvlgari за 11 миллионов рублей

Испанская актриса Эльза Патаки появилась на публике с роскошными украшениями. Снимки с премьеры фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» публикует Daily Mail.

47-летняя жена звезды «Мстителей» Криса Хемсворта посетила Каннский кинофестиваль в вечернем платье длины макси черного цвета, которое дополняли украшения ювелирного дома Bvlgari. Знаменитость предпочла золотое колье с бриллиантами Serpenti Viper, а также массивные серьги из той же коллекции.

Отмечается, что стоимость ювелирных изделий составила 127 тысяч долларов (11,5 миллиона рублей).

Ранее в мае Эльза Патаки пришла в прозрачном платье на премьеру фильма с участием супруга.