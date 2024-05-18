Американский хоккеист рассказал об удовольствии от жизни в России

Американский хоккеист Гальченюк: получаю огромное удовольствие от жизни в России

Американский хоккеист Алекс Гальченюк рассказал о жизни в России. Его слова приводит «Матч ТВ».

Гальченюк отметил, что страна изменилась в лучшую сторону за последние годы. «Москва вообще другим городом стала. И в Питере все было прекрасно: и город, и рестораны, и ледовые арены. Получаю огромное удовольствие от жизни в России, пожаловаться вообще не на что», — заявил он.

17 мая Гальченюк подписал контракт с хабаровским «Амуром». Соглашение с 30-летним нападающим рассчитано на один год.

В сезоне-2023/2024 Гальченюк играл за петербургский СКА, вместе с которым дошел до четвертьфинала Кубка Гагарина. Ранее он также выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за клубы «Монреаль Канадиенс», «Аризона Койотис», «Питтсбург Пингвинс», «Миннесота Уайлд», «Оттава Сенаторс», «Торонто Мейпл Лифс» и «Колорадо Эвеланш».