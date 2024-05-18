«Байер» установил рекорд чемпионата Германии по количеству матчей без поражений

Леверкузенский «Байер» установил рекорд чемпионата Германии по количеству матчей без поражений. Статистика доступна на сайте турнира.

В матче заключительного 34-го тура Бундеслиги «Байер» одержал победу над «Аугсбургом». Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе победителей отличились нападающий Виктор Бонифасе (12-я минута) и полузащитник Роберт Андрих (28). У Аусбурга отличился хавбек Мерт Кемюр.

Таким образом, «Байер» не проиграл ни единого матча в чемпионате Германии. Такого результата прежде не добивалась ни одна команда. До этого мюнхенская «Бавария» дважды заканчивала чемпионат с одним поражением.

14 апреля «Байер» впервые в истории досрочно стал чемпионом Германии. После домашней победы над «Вердером» (5:0) команда оказалась недосягаемой для соперников за пять туров до конца турнира.