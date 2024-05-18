Число пострадавших при обстреле ВСУ в Херсонской области увеличилось

15 пострадавшим при обстреле ВСУ города Скадовск оказали медицинскую помощь

Число пострадавших при обстреле Вооруженных сил Украины (ВСУ) города Скадовск в Херсонской области увеличилось до 15. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения региона.

Уточняется, что одному человеку оказали медицинскую помощь на месте, а остальных доставили в Скадовскую больницу. По данным источника, десять пациентов лечат амбулаторно, еще четырех госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при ракетном обстреле ВСУ Скадовска возросло до 12. У многих из них — осколочные ранения.

