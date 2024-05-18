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18:32, 18 мая 2024Бывший СССР

Число пострадавших при обстреле ВСУ в Херсонской области увеличилось

15 пострадавшим при обстреле ВСУ города Скадовск оказали медицинскую помощь

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Число пострадавших при обстреле Вооруженных сил Украины (ВСУ) города Скадовск в Херсонской области увеличилось до 15. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения региона.

Уточняется, что одному человеку оказали медицинскую помощь на месте, а остальных доставили в Скадовскую больницу. По данным источника, десять пациентов лечат амбулаторно, еще четырех госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при ракетном обстреле ВСУ Скадовска возросло до 12. У многих из них — осколочные ранения.

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      Алина Черненко
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