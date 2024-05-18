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00:25, 18 мая 2024Россия

Экстренные службы продолжили работу после взрыва в Петербурге

В Петербурге экстренные службы продолжают работу после взрыва в Академии связи

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

Экстренные службы продолжают работу после взрыва на территории Военной академии связи имени Буденного в Петербурге. К месту происшествия приехали машины военной полиции, пожарная спецтехника, участок оцеплен, сообщает РИА Новости.

Согласно докладу пресс-службы Ленинградского военного округа, при очистке подвала академии и выгрузке мусора в контейнер произвольно сдетонировал 76-миллиметровый боеприпас времен Великой Отечественной войны. В результате происшествия пострадали семь человек, их направили для оказания помощи в медучреждение Минобороны России.

Очевидец Владимир Иванов, живущий в доме напротив, сообщил о звуках сирен, он увидел три кареты скорой помощи и четыре реанимационных автомобилей, въехавших на территорию академии.

Ранее очевидица рассказала об обстановке в Военной академии в Петербурге после взрыва. По ее словам, эвакуация не производилась, с территории увозили только пострадавших на скорых, кроме того, на первом этаже здания оказалось выбито окно.

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      Александра Синицына
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