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12:09, 18 мая 2024Мир

Франция вызвала раздражение у США приглашением России на годовщину Нормандии

Politico: США не одобрили приглашение России на годовщину высадки в Нормандии

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Соединенные Штаты не одобрили приглашение, отправленное Францией России на мероприятия, посвященные 80-летней годовщине высадки союзных войск в Нормандии. Как уточняет издание Politico, у чиновников в Вашингтоне это вызвало раздражение.

«Мы подчинимся правительству Франции, которое организует памятные мероприятия в Нормандии, — сказал один из собеседников Politico из администрации президента США. — Но, возможно, это напомнит россиянам, что они действительно когда-то воевали с настоящими нацистами, а не с воображаемыми».

Анонимный представитель британского правительства заявил, что в Лондоне обеспокоены некоторыми последними действиями Макрона. Среди них — встреча с председателем КНР Си Цзиньпинем и отправка своего представителя на инаугурацию президента России Владимира Путина. Он добавил, что Макрон, очевидно, «видит себя выше конфликта и надеется стать миротворцем» в украинском конфликте, что в Великобритании сочли «совершенно неуместным».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что по дипломатическим каналам Россию не приглашали в Нормандию. Об этом ей сообщили посол страны во Франции Алексей Мешков.

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      Олег Давыдов
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