Захарова заявила об отсутствии официального приглашения России в Нормандию

Захарова: Россию по дипломатическим каналам не приглашали в Нормандию

Россию не приглашали по официальным дипломатическим каналам в Нормандию на празднование 80-летнего юбилея высадки союзников по антигитлеровской коалиции 6 июня 1944 года. Об этом в интервью Радио Sputnik сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы вчера поздно вечером были на связи с нашим послом Алексеем Мешковым насчет информации, которая пошла по СМИ Франции. Пока у нас никаких подтверждений этого по дипканалам не было», — сказала дипломат.

Ранее российскую делегацию пригласили на юбилей высадки союзников в Нормандии. В компании Mission Libération, занимающейся организацией церемонии, подчеркнули, что на мероприятие «с учетом обстоятельств» не приглашен президент России Владимир Путин.