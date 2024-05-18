«Локомотив» победил аутсайдера РПЛ

«Локомотив» победил «Факел» со счетом 2:0 в матче РПЛ, Сулейманов сделал дубль

Московский «Локомотив» одержал победу над воронежским «Факелом» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счетом 2:0. Первый мяч на десятой минуте забил нападающий Тимур Сулейманов. На 53-й минуте он сделал дубль.

Таким образом, после 29 матчей «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. «Факел» является аутсайдером и располагается на 13-м месте, имея в активе 29 очков. Лидирует московское «Динамо» с 56 очками.

В следующем матче «Локомотив» на выезде сыграет с калининградской «Балтикой», а «Факел» примет грозненский «Ахмат». Обе встречи пройдут 25 мая.

